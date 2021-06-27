Фертонген об игре с Португалией: «Я очень уважаю Криштиану, но это не будет матч Бельгии против Роналду»
Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.
«Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99 процентах случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже. Криштиану — один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Ясно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень. Его позиционная игра изменилась за последние пару лет. Он — легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы», — приводит слова Фертонгена официальный сайт УЕФА.
Матч Бельгия — Португалия пройдет 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Победитель встречи в четвертьфинале сыграет с Италией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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