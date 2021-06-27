Фертонген об игре с Португалией: «Я очень уважаю Криштиану, но это не будет матч Бельгии против Роналду»

Защитник сборной Бельгии Ян Фертонген поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.

«Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99 процентах случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже. Криштиану — один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Ясно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень. Его позиционная игра изменилась за последние пару лет. Он — легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы», — приводит слова Фертонгена официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия — Португалия пройдет 27 июня в Севилье и начнется в 22:00 мск. Победитель встречи в четвертьфинале сыграет с Италией.