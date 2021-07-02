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«С голландцами он превратился в регулировщика». Канчельскис — о Зинченко

13:42
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил игру хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

— В 1/8 финала Зинченко наконец показал, за что его в «Манчестер Сити» держат?

— Да. А то в матче с голландцами превратился в регулировщика. Размахивал руками, рассказывал, куда бежать, кому отдавать. Видно — возомнил. За такое отношение немедленно последовала расплата — победный гол Дюмфрис из-под Зинченко и забил. Уверен, тренеры поговорили с парнем, объяснили, что на поле каждый должен заниматься своим делом. Тот прислушался. Другой важный момент — против шведов его поставили на левый фланг, знакомый по игре за «Манчестер Сити». И вот результат — сначала сам все классно исполнил, потом ассистировал Довбику.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса

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Александр Кружков все материалы автора

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