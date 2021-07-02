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Черчесов призвал критиков брать пример с датских болельщиков

13:28
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, объяснил, как он относится к критике в свой адрес.

«Представьте, что мы на старте турнира проиграли финнам — 0:1, упустили победу над Бельгией — 1:2. Представляете, что было бы у нас? Меня на матч-то выпустили бы? И посмотрите, что было в Дании. Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики. Давайте доведем работу до конца, а потом будем оценивать. Да, мы должны зажигать народ, но подпитка должна быть взаимной», — сказал Черчесов.

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости