Черчесов призвал критиков брать пример с датских болельщиков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, объяснил, как он относится к критике в свой адрес.

«Представьте, что мы на старте турнира проиграли финнам — 0:1, упустили победу над Бельгией — 1:2. Представляете, что было бы у нас? Меня на матч-то выпустили бы? И посмотрите, что было в Дании. Отчасти нас обыграла не Дания, а ее болельщики. Давайте доведем работу до конца, а потом будем оценивать. Да, мы должны зажигать народ, но подпитка должна быть взаимной», — сказал Черчесов.