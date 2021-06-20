Бывший форвард сборной России и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными Италии и Уэльса.

«Италия — однозначный фаворит. Они великолепно провели первые два матча. Уэльс играет не в атакующий футбол, это незаурядная команда. Для этого чемпионата Италия — сюрприз. Никто не думал, что они так хорошо отыграют, да еще и с таким преимуществом. Команда очень цепкая. Хоть Италия и решила для себя вопрос с выходом из группы, даже в матче с Уэльсом они все равно будут в боевой готовности», — сказал Колыванов «СЭ».

Матч состоится 20 июня. Начало в 19:00 по московскому времени.