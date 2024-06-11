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Сегодня, 17:30

Романцев — о Евро-2024: «Буду особенно следить за Португалией и Роналду»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мыслями о составе сборной Португалии и перспективах команды на Евро-2024.

— Как думаете, сильно ли рискует Роберто Мартинес, вызвавший на Евро 39-летнего Криштиану Роналду?

— Сразу скажу: если португальцы на Евро ничего не добьются, то Криштиану и Мартинес точно окажутся крайними. В свою очередь восхищен тем, что, несмотря ни на какие препятствия, тренер берет на себя ответственность и включает в состав почти списанного ветерана. А тот, несмотря на годы, обещает оправдать доверие. Конечно, оба рискуют. Но в футболе без этого нельзя. Именно поэтому у меня сразу же подскочил интересу к тому, как проведет турнир сборная Португалии. Теперь буду следить за ней с особым вниманием и интересом. Так же как следил за Марадоной, когда после паузы в карьере он все-таки сумел вернуться в футбол. А поскольку характером Роналду в чем-то напоминает великого Диего — значит, и он не сдастся и будет биться!

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Понтус Вернблум. «Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024

Олег Романцев
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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