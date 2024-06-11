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Сегодня, 18:09

Роналду — о сборной Португалии: «Мы знаем, что можем выиграть Евро-2024»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал шансы команды выиграть чемпионат Европы-2024.

«У нас есть все необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твердо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Чехия (18 июня), Турция (22 июня) и Грузия (26 июня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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