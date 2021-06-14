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Родри рассказал о страхе футболистов сборной Испании пропустить Евро-2020 из-за коронавируса

08:48
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Полузащитник сборной Испании Родри рассказал о боязни футболистов команды пропустить Евро-2020 из-за коронавируса.

«В последние дни все эти ПЦР-тесты вызывают навязчивые мысли. Ты ходишь и думаешь: «Пожалуйста, только не положительный тест». Мы все боимся, но боимся не столько за здоровье, сколько за вариант, при котором можем пропустить Евро. Мы молодые, с нами, похоже, ничего не случится, но мы понимаем, в какое время живем. К счастью, ситуация, похоже, продвигается вперед», — приводит The Guardian слова Родри.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании сыграет в одной группе с Швецией, Польшей и Словакией. Сегодня, 14 июня испанцы сыграют со шведами, начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/jun/13/spain-rodri-euro-2020-covid-19-manchester-city

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Иван Торопцев все материалы автора
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