Родри рассказал о страхе футболистов сборной Испании пропустить Евро-2020 из-за коронавируса

Полузащитник сборной Испании Родри рассказал о боязни футболистов команды пропустить Евро-2020 из-за коронавируса.

«В последние дни все эти ПЦР-тесты вызывают навязчивые мысли. Ты ходишь и думаешь: «Пожалуйста, только не положительный тест». Мы все боимся, но боимся не столько за здоровье, сколько за вариант, при котором можем пропустить Евро. Мы молодые, с нами, похоже, ничего не случится, но мы понимаем, в какое время живем. К счастью, ситуация, похоже, продвигается вперед», — приводит The Guardian слова Родри.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании сыграет в одной группе с Швецией, Польшей и Словакией. Сегодня, 14 июня испанцы сыграют со шведами, начало встречи — в 22.00 (мск).