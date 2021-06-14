Альба ждет сложного матча против Швеции на Евро-2020

Защитник сборной Испании Жорди Альба перед матчем Евро-2020 против Швеции отметил, что стиль игры команды не меняется вне зависимости от соперника. По его мнению, игра получится сложно.

«Наш план на игру, наш стиль игры — они всегда остаются без изменений вне зависимости от того, кто наш следующий соперник. Матч грозит быть по-настоящему сложным. Я лично люблю наблюдать за игрой сборной Швеции. Посмотрим, что произойдет на поле, но каждый из нас выйдет на матч с одной мыслью — показать хороший футбол и победить.

На каком бы стадионе мы ни играли, испанские болельщики всегда за нас горой. За нас точно будут болеть несколько тысяч зрителей, и я думаю, это очень важно, что они смогут насладиться игрой. Сделаем все, чтобы порадовать их победой", — цитирует пресс-служба УЕФА Альбу.

Матч Испания — Швеция пройдет в понедельник, 14 июня, на Олимпийском стадионе в Севилье. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.