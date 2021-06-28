Роберто Мартинес назвал сборную Италии лучшей командой Евро-2020
16:26
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о команде Италии.
«Италия — лучшая команда Евро-2020. То, что сделал Манчини, — пример того, как можно добиться роста команды на уровне сборных. Нас ждет прекрасная игра между двумя отличными командами», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.
Сборные Бельгии и Италии сыграют в четвертьфинале Евро-2020. Матч состоится 2 июля в Мюнхене.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/europei/2021/06/28/martinez-italia-belgio-intervista
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