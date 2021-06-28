Штоффельсхаус назвал лучшую команду на Евро-2020

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» назвал фаворита чемпионата Европы по футболу.

— Кто фаворит на Евро?

— И здесь все непредсказуемо. Скажем, кто бы поставил на Португалию на Евро-2016 после группового этапа? Где они ни разу не выиграли, вышли с третьего места, пропустив вперед Венгрию и Исландию, а потом стали чемпионами... По игре на групповом этапе самое сильное впечатление произвела Италия, которая и оборонялась круто, и атаковала мощно. Но это не значит, что они выиграют турнир. В 1/8 финала уже столкнулись с большими трудностями в матче с Австрией.

Италия победила Австрию (2:1 д.в.) и сыграет в четвертьфинале с Бельгией, которая обыграла Португалию (1:0).