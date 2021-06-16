«Реванш за поражение на Олимпийских Играх 1912 года взят». Twitter сборной России празднует первую победу на Евро-2020
20:31
Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук. Он же был признан лучшим игроком встречи.
Сборная России одержала первую победу в матче финальной части чемпионатов Европы с 2012 года. Тогда в стартовом матче группового этапа турнира были обыграны чехи со счетом 4:1. После этого российские футболисты не побеждали на протяжении шести матчей чемпионата Европы подряд (две ничьих и четыре поражения). Сборная России также прервала серию из трех поражений подряд на чемпионатах Европы.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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