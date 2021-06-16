«Реванш за поражение на Олимпийских Играх 1912 года взят». Twitter сборной России празднует первую победу на Евро-2020

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук. Он же был признан лучшим игроком встречи.

Впервые за 111 лет сыграли с финнами на крупном международном турнире ?



Реванш за поражение от Финляндии на Олимпийских Играх 1912 года взят! ? pic.twitter.com/xeL2hDwJ2X — Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021

Сборная России одержала первую победу в матче финальной части чемпионатов Европы с 2012 года. Тогда в стартовом матче группового этапа турнира были обыграны чехи со счетом 4:1. После этого российские футболисты не побеждали на протяжении шести матчей чемпионата Европы подряд (две ничьих и четыре поражения). Сборная России также прервала серию из трех поражений подряд на чемпионатах Европы.