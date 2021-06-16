«Нужно было дальше играть в гольф». Реакция соцсетей на промах Бэйла с пенальти

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл не смог реализовать пенальти в матче группового этапа чемпионата Европы против Турции. Он пробил сильно выше ворот.

Болельщики в социальных сетях не упустили возможности поиздеваться над неудачей футболиста.