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«Нужно было дальше играть в гольф». Реакция соцсетей на промах Бэйла с пенальти

20:25
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Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл не смог реализовать пенальти в матче группового этапа чемпионата Европы против Турции. Он пробил сильно выше ворот.

Болельщики в социальных сетях не упустили возможности поиздеваться над неудачей футболиста.

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