Кьеллини нравится непринужденность и сумасшествие молодых игроков сборной Италии
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, чего он ожидает от Евро-2020.
«С нетерпением ждем возможности снова выйти на поле, - цитирует Кьеллини сайт УЕФА 11 июня. - Мы начали этот путь три года назад и стали отличной командой, показывающей атакующий футбол. Молодые ребята хорошо освоились.
Понятно, что на таком уровне у кого-то коленки будут подрагивать, что в каких-то моментах кому-то будет недоставать хладнокровия, но одновременно мне нравятся непринужденность и сумасшествие, которые могла добавить команде только молодежь.
Мы должны начать этот месяц преисполненные энтузиазма, а там посмотрим. Пока все складывается хорошо. Мы хорошо чувствуем себя психологически и готовы физически. Теперь нам остается только выйти на поле и встретить все трудности с уверенностью и энтузиазмом».
11 июня Италия в стартовом матче Евро сыграет со сборной Турции. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-127e9f7fd6d8-7725339831a6-1000/?utm_campaign=ucl-editorial-ongoin&utm_content=_&utm_medium=social&utm_source=vk
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