Кьеллини нравится непринужденность и сумасшествие молодых игроков сборной Италии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, чего он ожидает от Евро-2020.

«С нетерпением ждем возможности снова выйти на поле, - цитирует Кьеллини сайт УЕФА 11 июня. - Мы начали этот путь три года назад и стали отличной командой, показывающей атакующий футбол. Молодые ребята хорошо освоились.

Понятно, что на таком уровне у кого-то коленки будут подрагивать, что в каких-то моментах кому-то будет недоставать хладнокровия, но одновременно мне нравятся непринужденность и сумасшествие, которые могла добавить команде только молодежь.

Мы должны начать этот месяц преисполненные энтузиазма, а там посмотрим. Пока все складывается хорошо. Мы хорошо чувствуем себя психологически и готовы физически. Теперь нам остается только выйти на поле и встретить все трудности с уверенностью и энтузиазмом».

11 июня Италия в стартовом матче Евро сыграет со сборной Турции. Начало в 22.00 по московскому времени.