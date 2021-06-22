Пресс-атташе сборной России: «Черчесов не говорил игрокам об отставке, никаких разговоров на эту тему не было»

Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров в разговоре с журналистами после прилета с матча чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4) рассказал, что никаких разговоров об отставке главного тренера Станислава Черчесова не велось.

— Какова реакция Станислава Саламовича [Черчесова]? Он уходит в отставку?

— Станислав Саламович прошел все необходимые процедуры после матча, раздал все флэш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвел, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было.

— Команде об отставке он не объявлял?

— Нет.

Под руководством Черчесова сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.