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«Доброе утро». Черчесов ответил на просьбу сказать пару слов об игре сборной на Евро-2020

06:12
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Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов отреагировал на просьбу журналистов сказать несколько слов после возвращения в Москву с матча чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4).

Тренер команды сказал «доброе утро». Просьбы прокомментировать планы на игру Черчесов проигнорировал.

Из всей команды согласился поговорить с журналистами только пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.

Сборная России потерпела два разгромных поражения на Евро-2020 и вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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