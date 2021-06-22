«Доброе утро». Черчесов ответил на просьбу сказать пару слов об игре сборной на Евро-2020
06:12
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов отреагировал на просьбу журналистов сказать несколько слов после возвращения в Москву с матча чемпионата Европы-2020 против Дании (1:4).
Тренер команды сказал «доброе утро». Просьбы прокомментировать планы на игру Черчесов проигнорировал.
Из всей команды согласился поговорить с журналистами только пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
Сборная России потерпела два разгромных поражения на Евро-2020 и вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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