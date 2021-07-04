Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поражение команды в 1/4 финала Евро от Англии (0:4).

Ролик с его высказыванием стал вирусным.

«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче с Швецией (2:1). Благодарим пусть и за поражение в первом матче, но это была настоящая борьба. Мы двигаемся вперед. Вперед к победе», — приводит слова Порошенко его YouTube-канал.

Англия прошла в полуфинал турнира и встретится с Данией 7 июля.