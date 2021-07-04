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Порошенко — о поражении сборной Украины: «Мы двигаемся вперед. Вперед к победе»

17:21
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Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поражение команды в 1/4 финала Евро от Англии (0:4).

Ролик с его высказыванием стал вирусным.

«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче с Швецией (2:1). Благодарим пусть и за поражение в первом матче, но это была настоящая борьба. Мы двигаемся вперед. Вперед к победе», — приводит слова Порошенко его YouTube-канал.

Англия прошла в полуфинал турнира и встретится с Данией 7 июля.

Украина — Англия

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=0ChBFwjKlms&t=1s

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля