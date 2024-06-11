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Сегодня, 14:08

Рыбус: «Шансы у сборной Польши на Евро есть, но группа тяжелая»

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Польский футболист «Рубина» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от Евро-2024.

«Шансы у сборной Польши есть, но группа очень тяжелая. Я верю в ребят. Надеюсь, что они сумеют выйти из группы. На что может претендовать сборная Польша? Не знаю, сначала надо подготовиться к первой игре, а дальше посмотрим», — сказал Рыбус Metaratings.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе турнира поляки сыграют с Австрией, Францией и Нидерландами.

Источник: Metaratings.ru
Мацей Рыбус
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
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