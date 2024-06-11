Юран: «Буду болеть за Португалию. Роналду взяли в сборную больше для ауры»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» назвал команду, за которую будет болеть на чемпионате Европы-2024.

— Отвечу так. Конечно, у каждого человека должна быть цель. Тренер с амбициями должен стремиться в топ-клуб, чтобы побороться за чемпионство, за трофей.

— За кого будете болеть на Евро?

— За Португалию. Я же там играл. Не чужая мне страна.

— Роналду еще выстрелит?

— Мне кажется, его больше взяли для ауры, для коллектива, для мотивации других ребят. Правильное решение тренера. Мегазвезда должна быть в команде.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Португалия в группе F сыграет с Чехией, Грузией и Турцией.