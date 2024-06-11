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Сегодня, 14:30

Кто фаворит чемпионата Европы: прогноз на победителя Евро 2024

Англия, Франция и Германия являются фаворитами Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард сборной Англии Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото AFP

14 июня начнется чемпионат Европы-2024 по футболу. Турнир с участием 24 сборных пройдет в Германии и завершится 14 июля. «СЭ» публикует информацию о фаворитах Евро-2024 по мнению букмекеров.

Главным претендентом на победу в чемпионате Европы-2024 является сборная Англии. Коэффициент на успех команды главного тренера Гарета Саутгейта — 4.30. В тройку фаворитов также входят Франция (5.00) и Германия (6.50). Сделать ставку на победу сборных Португалии или Испании можно с коэффициентом 9.00.

Ознакомиться с основной информацией о предстоящем Евро-2024, включая расписание матчей всех сборных, можно в материале «СЭ».

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянская национальная команда в серии пенальти обыграла Англию (1:1, пенальти — 3:2).

Расписание трансляций чемпионата Европы: кто показывает и где смотреть матчи Евро-2024 в России

Юлиан Нагельсманн, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн. Германия разочарует, Румыния удивит, Англия и Франция — фавориты. Прогнозы на Евро-2024

Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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