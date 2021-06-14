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Польша — Словакия: словаки открыли счет

19:20
Роберт Мак. Фото Twitter
Роберт Мак. Фото Twitter
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Сборная Словакии открыла счет в матче Евро-2020 против сборной Польши.

После удара Роберта Мака на 18-й минуте мяч попал в штангу, затем во вратаря поляков Войцеха Щенсны и оказался в воротах. Автогол записали на голкипера.

Счет матча — 1:0 в пользу словаков.

Польша — Словакия

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