Польша — Словакия: словаки открыли счет
19:20
Сборная Словакии открыла счет в матче Евро-2020 против сборной Польши.
После удара Роберта Мака на 18-й минуте мяч попал в штангу, затем во вратаря поляков Войцеха Щенсны и оказался в воротах. Автогол записали на голкипера.
Счет матча — 1:0 в пользу словаков.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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