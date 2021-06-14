Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Маккели не должен был судить матч Финляндия — Россия. Почему голландца назначили на матч в Петербурге?

19:20
Данни Маккели. Фото AFP
Данни Маккели. Фото AFP
Теги:

По данным «СЭ», 38-летний Данни Маккели получил назначение на игру 2-го тура Евро-2020 Финляндия — Россия во многом из-за изменения статуса этой встречи. Он поменялся после победы финнов над датчанами (1:0), в результате чего они стали одними из претендентов на выход из группы.

Полицейский из Роттердама в любом случае на хорошем счету у руководства судейского комитета УЕФА, но в иных обстоятельствах матч в Санкт-Петербурге 16 июня наверняка судил бы другой рефери. Сейчас же потребовался тот, кому доверяют больше других.

Голландец неплохо провел стартовую игру турнира Турция — Италия (0:3), не назначив три 11-метровых удара — на 17-й, 21-й и 45-й минутах. В последнем случае правая рука турка Зеки Челика была отставлена в сторону, когда в нее попал мяч. Однако на Евро-2020 уже применяются новые правила. И как раз в данном случае Маккели их использовал, решив, что при том характере движения защитника его рука оказалась в естественном положении.

(Александр Бобров)

Финляндия — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21097
Все опросы
Россия выйдет из группы на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Червиченко о сравнении сборных России и Украины: «Посмотрите уровень игры Шевченко и Черчесова в свое время»
Фото: Лару Фрост затравили из-за романа с мужем Бородиной
Захарова оценила уход журналистов BBC с брифинга с Протасевичем
Путин одернул корреспондента NBC во время интервью

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи