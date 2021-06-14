По данным «СЭ», 38-летний Данни Маккели получил назначение на игру 2-го тура Евро-2020 Финляндия — Россия во многом из-за изменения статуса этой встречи. Он поменялся после победы финнов над датчанами (1:0), в результате чего они стали одними из претендентов на выход из группы.

Полицейский из Роттердама в любом случае на хорошем счету у руководства судейского комитета УЕФА, но в иных обстоятельствах матч в Санкт-Петербурге 16 июня наверняка судил бы другой рефери. Сейчас же потребовался тот, кому доверяют больше других.

Голландец неплохо провел стартовую игру турнира Турция — Италия (0:3), не назначив три 11-метровых удара — на 17-й, 21-й и 45-й минутах. В последнем случае правая рука турка Зеки Челика была отставлена в сторону, когда в нее попал мяч. Однако на Евро-2020 уже применяются новые правила. И как раз в данном случае Маккели их использовал, решив, что при том характере движения защитника его рука оказалась в естественном положении.

(Александр Бобров)