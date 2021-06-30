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Победный гол Довбика в ворота Швеции стал для него первым за Украину

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Форвард сборной Украины Артем Довбик забил победный мяч в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1). Это его первый мяч за сборную.

Нападающий вышел на замену в дополнительное время. Для него это третий матч за сборную. До этого у него в активе была только результативная передача.

Также у Украины отличился Александр Зинченко. У шведов забил Эмиль Форсберг.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией. На крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала только один раз — на чемпионате мира-2006.

Швеция — Украина

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля