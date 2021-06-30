Победный гол Довбика в ворота Швеции стал для него первым за Украину
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Форвард сборной Украины Артем Довбик забил победный мяч в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1). Это его первый мяч за сборную.
Нападающий вышел на замену в дополнительное время. Для него это третий матч за сборную. До этого у него в активе была только результативная передача.
Также у Украины отличился Александр Зинченко. У шведов забил Эмиль Форсберг.
В 1/4 финала Украина сыграет с Англией. На крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала только один раз — на чемпионате мира-2006.
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