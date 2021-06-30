Зинченко признан лучшим игроком матча Швеция — Украина на Евро
00:55
Лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина признан защитник Александр Зинченко, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Украины в дополнительное время победила команду Швеции (2:1) и вышла в четвертьфинал турнира. Зинченко открыл счет в матче, а Артем Довбик забил победный гол.
В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет 3 июля в Риме (Италия).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/
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