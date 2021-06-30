Лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина признан защитник Александр Зинченко, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины в дополнительное время победила команду Швеции (2:1) и вышла в четвертьфинал турнира. Зинченко открыл счет в матче, а Артем Довбик забил победный гол.

В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет 3 июля в Риме (Италия).