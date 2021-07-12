Рианчо отреагировал на победу сборной Италии в финале чемпионата Европы

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» победу сборной Италии над командой Англии (1:1, по пенальти — 3:2) в финале чемпионата Европы-2020.

«Я изначально предполагал, что Италия выиграет этот чемпионат. Хотя фактор поля мог сказаться на результате финала. Игра получилась некрасивой, но до самого конца сохранялась интрига. Я считаю, Италия заслужила победу, потому что она играла в командный футбол и в атаке, и в защите. Англия же сделала ставку на вспышки трех игроков, особенно на Стерлинга. Но они не смогли конкурировать с коллективным подходом итальянцев», — сказал Рианчо «СЭ».

Также Рианчо оценил выступление сборной Испании, которая вылетела в полуфинале Евро.

«Я считаю, что испанцы тоже заслужили трофей. Сборная выросла прямо по ходу турнира, показывала отличный футбол и вполне могла честно вернуть чемпионство», — добавил Рианчо.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).