Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о поражении сборной Англии от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020. Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Все эти футболисты вышли на замену по ходу встречи.

«Это был самый жестокий способ проиграть. Мои мысли сейчас с игроками сборной. Особенно с теми, кто не забил свои удары.

Почему это снова серия пенальти для Саутгейта? Просто почему? Казалось, что мы изгнали этого демона. Но из-за поражения нельзя потерять то, что было у этой сборной — они снова подарили нам веру и надежду», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.