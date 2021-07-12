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Каррагер — о поражении сборной Англии в серии пенальти: «Это был самый жестокий способ проиграть»

12:02
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Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о поражении сборной Англии от Италии (1:1, по пенальти — 2:3) в финале Евро-2020. Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Все эти футболисты вышли на замену по ходу встречи.

«Это был самый жестокий способ проиграть. Мои мысли сейчас с игроками сборной. Особенно с теми, кто не забил свои удары.

Почему это снова серия пенальти для Саутгейта? Просто почему? Казалось, что мы изгнали этого демона. Но из-за поражения нельзя потерять то, что было у этой сборной — они снова подарили нам веру и надежду»,  — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/euro-2021/2021/07/11/england-vs-italy-euro-final-live-2020-score-result-wembley/

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