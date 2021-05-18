Песков: «Россия может только мечтать дойти до финала чемпионата Европы по футболу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что Россия может только мечтать выйти в финал чемпионата Европы по футболу.

«Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем», — приводит ТАСС слова Пескова, который ответил на вопрос, можно ли рассчитывать, что сборная России дойдет до финала чемпионата Европы по футболу.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь игр Евро-2020: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.