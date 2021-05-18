Чорлука советовался с Модричем, прежде чем принять приглашение в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, рассказал, когда получил предложение поработать с национальной командой.

— Два месяца назад мне поступил звонок из национальной команды. Тогда и была озвучена эта идея. Я уже раздумывал о том, что пора завершать карьеру. Так что мы быстро пришли к соглашению. Для меня это большая честь. Надеюсь, что смогу помочь команде на чемпионате Европы. Поговорив с бывшими партнерами, я принял это предложение, — приводит слова Чорлуки Sportske Novosti.

— Говорили с Лукой Модричем?

— Конечно. Общался с ним. Он положительно отнесся к этому и поддержал меня. Думает, что я смогу помочь команде в этой роли. Это лишь облегчило мое решение.

— Сможете ли быстро переключиться на новую роль?

— Я уже был советником тренера в «Локомотиве». Тренерский штаб советовался со мной по многим вопросам. Конечно, я не могу сейчас иметь решающего слова. Но за 17 лет карьеры приобрел богатый опыт. Так что определенным советом помочь могу.