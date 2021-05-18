Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Чорлука советовался с Модричем, прежде чем принять приглашение в тренерский штаб сборной Хорватии

11:06
Ведран Чорлука. Фото AFP
Ведран Чорлука. Фото AFP
Теги:

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, рассказал, когда получил предложение поработать с национальной командой.

— Два месяца назад мне поступил звонок из национальной команды. Тогда и была озвучена эта идея. Я уже раздумывал о том, что пора завершать карьеру. Так что мы быстро пришли к соглашению. Для меня это большая честь. Надеюсь, что смогу помочь команде на чемпионате Европы. Поговорив с бывшими партнерами, я принял это предложение, — приводит слова Чорлуки Sportske Novosti.

— Говорили с Лукой Модричем?

— Конечно. Общался с ним. Он положительно отнесся к этому и поддержал меня. Думает, что я смогу помочь команде в этой роли. Это лишь облегчило мое решение.

— Сможете ли быстро переключиться на новую роль?

— Я уже был советником тренера в «Локомотиве». Тренерский штаб советовался со мной по многим вопросам. Конечно, я не могу сейчас иметь решающего слова. Но за 17 лет карьеры приобрел богатый опыт. Так что определенным советом помочь могу.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг
Кардиолог назвал причины повышенного артериального давления
В каком селе обнаружили тело младенца в Бурятии
Учитель напал на ученика-хулигана в московской школе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд