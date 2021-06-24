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Первый канал покажет четыре матча 1/8 финала Евро-2020

12:48
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Первый канал покажет четыре встречи 1/8 финала Евро-2020, сообщает пресс-служба канала.

В прямом эфире будут показаны матчи Италия — Австрия (26 июня, 22:00 мск), Нидерланды — Чехия (27 июня, 19:00 мск), Бельгия — Португалия (27 июня, 22:00 мск) и Англия — Германия (29 июня, 19:00).

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России заняла 4-е место в группе B и не смогла попасть в плей-офф турнира.

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля