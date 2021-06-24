Сетка плей-офф чемпионата Европы-2020
Стала известна сетка плей-офф Евро-2020.
Пары 1/8 финала выглядят так:
Суббота, 26 июня
Амстердам. Уэльс — Дания — (19.00 по московскому времени)
Лондон. Италия — Австрия — (22.00).
Воскресенье, 27 июня
Будапешт. Нидерланды — Чехия — (19.00).
Севилья. Бельгия — Португалия — (22.00).
Понедельник, 28 июня
Копенгаген. Хорватия — Испания — (19.00).
Бухарест. Франция — Швейцария — (22.00).
Вторник, 29 июня
Лондон. Англия — Германия — (19.00).
Глазго. Швеция — Украина — (22.00).
В 1/4 финала победитель матча Бельгия — Португалия сыграет с победителем пары Бельгия — Португалия. Франция или Швейцария в 1/4 сыграет с Хорватией или Испанией.
Лучший в матче Швеция — Украина выйдет на Англию или Германию. Еще одну путевку в полуфинал разыграют победители матчей Нидерланды — Чехия и Уэльс — Дания. Полностью сетку можно посмотреть на картинке.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.
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Roman Sepp
Это называется "слепой жребий". Если бы было всё "справедливо", кому сдался бы этот чемпионат
24.06.2021
Илья Иванович
Финал будет Франция-Англия, это хотели устроить в 2018, но не получилось.
24.06.2021
Roman Sepp
Украина решила не встречаться с Италией до финала
24.06.2021
футбол это спорт
Оказывается, у англичан домашний Чемпионат Европы. На ЧМ-1966 такое прокатило, судейство тоже было лояльным. Но сегодня и это не поможет. Даже если пройдут нестабильных сегодня немцев - ни Францию, ни Португалию, возможно и Италию им не обыграть.
24.06.2021
fcsmfan
Опять крайне несправедливая сетка плей-офф!!! Большинство фаворитов с одной стороны, а в "правой" части Швеция-Украина и Дания-Уэльс...
24.06.2021