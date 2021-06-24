Сетка плей-офф чемпионата Европы-2020

Стала известна сетка плей-офф Евро-2020.

Пары 1/8 финала выглядят так:

Суббота, 26 июня

Амстердам. Уэльс — Дания — (19.00 по московскому времени)

Лондон. Италия — Австрия — (22.00).

Воскресенье, 27 июня

Будапешт. Нидерланды — Чехия — (19.00).

Севилья. Бельгия — Португалия — (22.00).

Понедельник, 28 июня

Копенгаген. Хорватия — Испания — (19.00).

Бухарест. Франция — Швейцария — (22.00).

Вторник, 29 июня

Лондон. Англия — Германия — (19.00).

Глазго. Швеция — Украина — (22.00).

В 1/4 финала победитель матча Бельгия — Португалия сыграет с победителем пары Бельгия — Португалия. Франция или Швейцария в 1/4 сыграет с Хорватией или Испанией.

Лучший в матче Швеция — Украина выйдет на Англию или Германию. Еще одну путевку в полуфинал разыграют победители матчей Нидерланды — Чехия и Уэльс — Дания. Полностью сетку можно посмотреть на картинке.

Сетка плей-офф Евро-2020. Фото photo.khl.ru

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.