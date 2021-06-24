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Сетка плей-офф чемпионата Европы-2020

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду празднует гол. Фото Reuters Сетка плей-офф Евро-2020. Фото photo.khl.ru
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду празднует гол. Фото Reuters
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Стала известна сетка плей-офф Евро-2020.

Пары 1/8 финала выглядят так:

Суббота, 26 июня

Амстердам. Уэльс — Дания — (19.00 по московскому времени)

Лондон. Италия — Австрия — (22.00).

Воскресенье, 27 июня

Будапешт. Нидерланды — Чехия — (19.00).

Севилья. Бельгия — Португалия — (22.00).

Понедельник, 28 июня

Копенгаген. Хорватия — Испания — (19.00).

Бухарест. Франция — Швейцария — (22.00).

Вторник, 29 июня

Лондон. Англия — Германия — (19.00).

Глазго. Швеция — Украина — (22.00).

В 1/4 финала победитель матча Бельгия — Португалия сыграет с победителем пары Бельгия — Португалия. Франция или Швейцария в 1/4 сыграет с Хорватией или Испанией.

Лучший в матче Швеция — Украина выйдет на Англию или Германию. Еще одну путевку в полуфинал разыграют победители матчей Нидерланды — Чехия и Уэльс — Дания. Полностью сетку можно посмотреть на картинке.

Сетка плей-офф Евро-2020. Фото photo.khl.ru
Сетка плей-офф Евро-2020. Фото photo.khl.ru

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • Roman Sepp

    Это называется "слепой жребий". Если бы было всё "справедливо", кому сдался бы этот чемпионат

    24.06.2021

  • Илья Иванович

    Финал будет Франция-Англия, это хотели устроить в 2018, но не получилось.

    24.06.2021

  • Roman Sepp

    Украина решила не встречаться с Италией до финала

    24.06.2021

  • футбол это спорт

    Оказывается, у англичан домашний Чемпионат Европы. На ЧМ-1966 такое прокатило, судейство тоже было лояльным. Но сегодня и это не поможет. Даже если пройдут нестабильных сегодня немцев - ни Францию, ни Португалию, возможно и Италию им не обыграть.

    24.06.2021

  • fcsmfan

    Опять крайне несправедливая сетка плей-офф!!! Большинство фаворитов с одной стороны, а в "правой" части Швеция-Украина и Дания-Уэльс...

    24.06.2021