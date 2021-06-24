Рэпер Леван Горозия назвал Дзюбу «инфантильным ребенком»

Рэпер Леван Горозия назвал капитана сборной России Артема Дзюбу «инфантильным ребенком».

В своем Twitter музыкант разместил видео с речью капитана сборной Венгрии Адама Солои перед матчем Евро-2020 с Германией (2:2) и сравнил футболиста с Дзюбой.

«Это кино конечно. И их игра с немцами тоже. А у нас капитан — инфантильный ребенок», — написал Горозия.

Сборная России заняла 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Артем Дзюба забил 1 гол на турнире, реализовав пенальти в матче с Данией (1:4).