Пепе рассказал, что необходимо Португалии в игре с Францией

Защитник сборной Португалии Пепе перед матчем Евро-2020 против Франции отметил, что португальцы хотят исправиться за поражение во встрече с Германией.

«Нам нужно снова стать той командой, который мы всегда были, показывая сплоченность и смелость на поле. Нам нужно делать то, о чем просит тренер, ведь у нас очень сложный соперник.

Мы можем взять шесть из девяти возможных очков в очень сложной группе. Возможно, мы не показываем свой лучший футбол, но мы и не так уж плохи. Действительно, мы плохо сыграли [против Германии], но теперь у нас есть шанс исправить это. То есть сделать то, на что мы способны, и добиться победы", — цитирует пресс-служба УЕФА Пепе.

Матч Португалия — Франция состоится в среду, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (Мск).