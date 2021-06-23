Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Фернанду Сантуш знает, как Франция будет атаковать в матче с Португалией

05:12

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш перед матчем Евро-2020 против Франции отметил, что знает, как французы будут атаковать.

«Завтра мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

Матч Португалия — Франция состоится в среду, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (Мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 56847
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Незыгарь: Черчесову предложили уйти в отставку с поста главного тренера сборной России
Евро-2020: результаты матчей 22 июня
Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций
Жена Малкина Кастерова оголила грудь для фотосессии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи