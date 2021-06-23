Фернанду Сантуш знает, как Франция будет атаковать в матче с Португалией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш перед матчем Евро-2020 против Франции отметил, что знает, как французы будут атаковать.

«Завтра мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

Матч Португалия — Франция состоится в среду, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (Мск).