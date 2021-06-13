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Пандев стал самым возрастным автором гола с игры в истории Евро

19:56
Горан Пандев. Фото AFP
Горан Пандев. Фото AFP
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Форвард сборной Македонии Горан Пандев сравнял счет в матче против Австрии и установил два исторических достижения.

Нападающий, которому в день матча исполнилось 37 лет и 322 дня, не только забил первый гол своей сборной на чемпионатах Европы, но и стал автором самого старого мяча с игры в истории турнира.

Пандев превзошел венгра Золтана Геро, который огорчил португальцев на Евро-2016 в 37 лет и 61 день. Рекорд принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, реализовавшему пенальти в ворота сборной Польши в июне 2008 года.

(Кирилл Бурдаков)

Самые возрастные авторы голов в истории чемпионатов Европы

Дата

Игрок

Команда

Матч

Возраст

12.06.2008

Ивица Вастич

Австрия

Польша — 1:1

38 лет 256 дней

13.06.2021

Горан Пандев

Македония

Австрия — 1:1*

37 лет 322 дня

22.06.2016

Золтан Геро

Венгрия

Португалия — 3:3

37 лет 61 день

16.06.2016

Гарет Маколи

Северная Ирландия

Украина — 2:0

36 лет 194 дня

11.06.2012

Андрей Шевченко**

Украина

Швеция — 2:1

35 лет 255 дней

16.06.2012

Георгиос Карагунис

Греция

Россия — 1:0

35 лет 102 дня

15.06.2008

Ян Коллер

Чехия

Турция — 2:3

35 лет 77 дней

13.06.2008

Кристиан Пануччи

Италия

Румыния — 1:1

35 лет 62 дня

* Матч продолжается.

** Оформил дубль.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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