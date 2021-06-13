Пандев стал самым возрастным автором гола с игры в истории Евро
Форвард сборной Македонии Горан Пандев сравнял счет в матче против Австрии и установил два исторических достижения.
Нападающий, которому в день матча исполнилось 37 лет и 322 дня, не только забил первый гол своей сборной на чемпионатах Европы, но и стал автором самого старого мяча с игры в истории турнира.
Пандев превзошел венгра Золтана Геро, который огорчил португальцев на Евро-2016 в 37 лет и 61 день. Рекорд принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, реализовавшему пенальти в ворота сборной Польши в июне 2008 года.
(Кирилл Бурдаков)
Самые возрастные авторы голов в истории чемпионатов Европы
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
12.06.2008
|
Ивица Вастич
|
Австрия
|
Польша — 1:1
|
38 лет 256 дней
|
13.06.2021
|
Горан Пандев
|
Македония
|
Австрия — 1:1*
|
37 лет 322 дня
|
22.06.2016
|
Золтан Геро
|
Венгрия
|
Португалия — 3:3
|
37 лет 61 день
|
16.06.2016
|
Гарет Маколи
|
Северная Ирландия
|
Украина — 2:0
|
36 лет 194 дня
|
11.06.2012
|
Андрей Шевченко**
|
Украина
|
Швеция — 2:1
|
35 лет 255 дней
|
16.06.2012
|
Георгиос Карагунис
|
Греция
|
Россия — 1:0
|
35 лет 102 дня
|
15.06.2008
|
Ян Коллер
|
Чехия
|
Турция — 2:3
|
35 лет 77 дней
|
13.06.2008
|
Кристиан Пануччи
|
Италия
|
Румыния — 1:1
|
35 лет 62 дня
* Матч продолжается.
** Оформил дубль.
Методология
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