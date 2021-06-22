Орлов назвал провалом работу Черчесова на Евро-2020, но не призвал к его отставке

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Россияне заняли четвертое место в группе Евро-2020 и не вышли в плей-офф.

«Очень грустно. Мы так ждали этот Евро, — сказал Орлов. — Не знаю, как такой результат повлияет на популярность футбола в нашей стране. Нам остается только болеть за сборную России. Она же наша!



Что все-таки можно изменить? Слушайте, у нас ведущий тренер Бердыев фактически без работы. Сейчас он советник в «Кайрате». Но почему он не работает в России?



Намекаю ли я на то, что Курбана Бекивечиа нужно пригласить в национальную команду. В теории — а почему бы и нет? Ну он же давал результат со скромными командами, с тем же «Ростовом». Я же встречался с ним, делал интервью не так давно. Он так интересно и подробно рассказывает о футболе, так понимает все нюансы игры! Не знаю, почему его в свое время не назначили в сборную.



Я не настаиваю на отставке Черчесова. Нет, я к этому сейчас не призываю. Но просто я вам задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов молодец, вывел нас в четвертьфинал чемпионата мира. Но сейчас у него провал».