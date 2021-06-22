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Орлов назвал провалом работу Черчесова на Евро-2020, но не призвал к его отставке

01:20
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Россияне заняли четвертое место в группе Евро-2020 и не вышли в плей-офф.

Геннадий Орлов.«Почему Бердыев не востребован в России?» Орлов — о разгромном поражении от Дании

«Очень грустно. Мы так ждали этот Евро, — сказал Орлов. — Не знаю, как такой результат повлияет на популярность футбола в нашей стране. Нам остается только болеть за сборную России. Она же наша!

Что все-таки можно изменить? Слушайте, у нас ведущий тренер Бердыев фактически без работы. Сейчас он советник в «Кайрате». Но почему он не работает в России?

Намекаю ли я на то, что Курбана Бекивечиа нужно пригласить в национальную команду. В теории — а почему бы и нет? Ну он же давал результат со скромными командами, с тем же «Ростовом». Я же встречался с ним, делал интервью не так давно. Он так интересно и подробно рассказывает о футболе, так понимает все нюансы игры! Не знаю, почему его в свое время не назначили в сборную.

Я не настаиваю на отставке Черчесова. Нет, я к этому сейчас не призываю. Но просто я вам задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов молодец, вывел нас в четвертьфинал чемпионата мира. Но сейчас у него провал».

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