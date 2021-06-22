Глава РФС Дюков назвал результат сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным
01:14
Президент РФС Александр Дюков оценил выступление сборной России на Евро-2020. Россияне уступили команде Дании (1:4) и покинули турнир.
«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные, — сказал Дюков. — Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене».
Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе.
(пресс-служба РФС)
Результаты опроса
проголосовало: 6666Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
24.2%
Тренер
32.2%
Игроки
2.4%
Отдельные игроки
1.7%
Стечение обстоятельств
1.2%
Никто, это наш уровень
38.3%
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