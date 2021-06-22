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Глава РФС Дюков назвал результат сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным

01:14
Александр Дюков (второй справа) и Станислав Черчесов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков (второй справа) и Станислав Черчесов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков оценил выступление сборной России на Евро-2020. Россияне уступили команде Дании (1:4) и покинули турнир.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные, — сказал Дюков. — Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене».

Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе.

(пресс-служба РФС)

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