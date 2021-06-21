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На полуфиналы и финал чемпионата Европы на «Уэмбли» допустят около 65 тысяч зрителей

18:50
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На полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, как ожидается, допустят около 65 тысяч зрителей. Такое соглашение было достигнуто между властями Великобритании и УЕФА, сообщает Times.

На трибуны будут допущены вакцинированные зрители, либо болельщики с отрицательным результатом теста на коронавирус. Ожидается, что зрители из-за границы не смогут посетить полуфиналы и финал Евро.

Полуфиналы Евро-2020 пройдут в Лондоне 6 и 7 июля, финал турнира состоится 11 июля.

Ранее появлялась информация, что УЕФА может перенести финал чемпионата Европы в Будапешт.

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