На полуфиналы и финал чемпионата Европы на «Уэмбли» допустят около 65 тысяч зрителей
18:50
На полуфинальные матчи и финал чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, как ожидается, допустят около 65 тысяч зрителей. Такое соглашение было достигнуто между властями Великобритании и УЕФА, сообщает Times.
На трибуны будут допущены вакцинированные зрители, либо болельщики с отрицательным результатом теста на коронавирус. Ожидается, что зрители из-за границы не смогут посетить полуфиналы и финал Евро.
Полуфиналы Евро-2020 пройдут в Лондоне 6 и 7 июля, финал турнира состоится 11 июля.
Ранее появлялась информация, что УЕФА может перенести финал чемпионата Европы в Будапешт.
Опрос
проголосовало: 53759Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю