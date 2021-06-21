Билялетдинов надеется, что сборная России покажет хорошую игру в матче с Данией на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче команды против Дании в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

«Российские футболисты должны показать хорошую игру, через два матча должен был произойти набор определенной формы, — приводит слова Билялетдинова ТАСС. — Хотелось бы увидеть цельную игру, если сыграем на пределе внимания и концентрации, то вполне возможен хороший результат для нас. На датчан оказывают давление два поражения. Надеюсь, что все получится.

Нашим козырем не являются позиционные атаки, главное, держать концентрацию в обороне и не пропустить первый гол. Признаюсь честно, тяжеловато понять, смогут ли россияне выйти в плей-офф, так как два первых матча сыграли невнятно, но поэтому футбол и является интересным видом спорта, потому что в такие ключевые матчи и показывается, на что способна команда».

Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте.

Матч между Россией и Данией пройдет в Копенгагене 21 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.