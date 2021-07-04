«Мы снова гордимся нашей сборной. Мы снова гордимся нашим футболом». Что пишут на Украине после разгрома от Англии

Футболисты сборной Англии крупно обыграли команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счетом 4:0.

Украинские СМИ подводят итог матча и признают закономерность такого результата.

«За 60 минут игры с Украиной сборная Англия забила столько же голов, сколько в четырех предыдущих матчах на Евро-2020. От «трех львов» ждали зрелища и результативности — и, к сожалению, под каток попала наша национальная сборная», — пишет UA-Football.com.

«Концовку матча сборная Англии откровенно доигрывала без особого энтузиазма. А наши футболисты, если и хотели изменить счет на табло, то просто не могли. В итоге поражение 0:4 и для подопечных Андрея Шевченко чемпионат Европы завершен. Что касается англичан, то в полуфинале им предстоит сыграть с Данией», — добавляет Sport.ua.

А вот Footboom.com нашел неожиданную причину поражения украинской команды в четвертьфинале: «Испания, Италия, Дания и Англия — именно эти четыре сборные определят финалистов Евро-2020. А объединяет эти национальные команды тот факт, что все они свои четвертьфинальные противостояния проводили в белом комплекте формы».

Footboom.com.

Портал Football24.ua подводит итоги не только матча, но и всего турнира для Украины в целом: «К команде в целом какие-то слишком строгие претензии высказать трудно. Приличный первый тайм, несмотря на быстрый пропущенный гол, который убил интригу — Англия же не пропускает вообще ни от кого из тех команд, кто равен нам (Чехия) или даже несколько выше классом (Хорватия). Ничего не поделали с машиной стандартов, но это такое — в игре на втором этаже 5 лет на одном месте топчемся, и не только в сборной, а прежде всего в наших грандах. Не могу понять только тех наших игроков, которые после одного удачного матча бегут закрывать рты с пальцами всяческими или в соцсетях ставят всех на место. Я бы с удовольствием поддержал даже такое поведение, если бы они взяли и доказали всю свою самовлюбленность на поле. Не 45 минут, а 90. Да хотя бы 70. К сожалению.

Все, на что хватило: попраздновать пару дней, снова отдалиться от болельщиков и журналистов, которые не будут вас обманывать ради звездных интервью, просмотров на ютуб либо дружеских отношений. И мы, в конце концов, переживем, как и вы. Просто поймите, что не все хотят вылизывать идеальные образы сборников в дешевом советском стиле культа личности 24 часа в сутки, 365 дней в году. А то как неудача в своем клубе — мы добрые и пушистые, пишем покаянные посты и просим прощения, обещаем работать еще сильнее. А как провалы в сборной — заткните свои рты. Давайте уже тогда будем последовательными что ли».

Football24.ua.

Но все-таки на Украине стараются не концентрироваться на негативе и ищут плюсы даже после столь неудачного результата.

«Сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020, но давайте поддержим наших футболистов — они подарили нам месяц праздника.

Последний раз такой подъем футбольная Украина переживала в 2006 году. Тогда мы дошли до четвертьфинала чемпионата мира. С Шевой.

Спустя 15 лет Украина играла в четвертьфинале чемпионата Европы. С Андреем Николаевичем.

В футболе это редкое явление, когда крутой игрок становился крутым тренером. Он стал им...

Поначалу над Шевченко насмехались, критиковали, ненавидели. Наверное, были причины. Его появление в тренерском штабе сборной Украины перед Евро-2016 воспринималось неоднозначно. Как и назначение потом главным тренером — абсолютно без опыта.

Но Шевченко привык к трудностям, привык преодолевать препятствия. Всю карьеру его били по ногам, выбивали зубы, ломали нос. Не сломали...

Шевченко объединил страну, сделал громадной фан-зоной — от Луганска до Ужгорода, от Киева до Севастополя. Мы снова гордимся нашей сборной. Мы снова гордимся нашим футболом. Спасибо, тренер!» — заключает «Спорт Сегодня».