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Алекс Крал прокомментировал выступление сборной Чехии на Евро-2020

08:55
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Полузащитник сборной Чехии и «Спартака» Алекс Крал подвел итоги выступления национальной команды на Евро-2020.

«Результат немного разочаровывает, так как мы были близки в победе. Но я счастлив, что мы прошли так далеко. Чехия билась из последниз сил, как и должно быть» Огромное спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживали нас дома и на стадионах!" — написал Крала в Twitter.

Вчера, 3 июля, Чехия проиграла Дании (1:0) и закончила выступление в турнира

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Виктория Кравченко все материалы автора

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