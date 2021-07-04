Алекс Крал прокомментировал выступление сборной Чехии на Евро-2020
08:55
Полузащитник сборной Чехии и «Спартака» Алекс Крал подвел итоги выступления национальной команды на Евро-2020.
«Результат немного разочаровывает, так как мы были близки в победе. Но я счастлив, что мы прошли так далеко. Чехия билась из последниз сил, как и должно быть» Огромное спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживали нас дома и на стадионах!" — написал Крала в Twitter.
Вчера, 3 июля, Чехия проиграла Дании (1:0) и закончила выступление в турнира
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