«Мужики, родненькие, вы все можете!» Что пишут сборной России в перерыве матча с Данией

Пользователи соцсетей отреагировали на игру сборной России в матче Евро-2020 со сборной Дании. По ходу матча датчане ведут 1:0.

Анжелика К: «Мужики, родненькие, вы все можете! Мы в вас верим! Очень ждем голов! Парочку! Болеем! Победа будет наша!»

Мужики, роднеькие, вы все можете! ? МЫ В ВАС ВЕРИМ! ?? Очень ждём голов! Парочку! ? БОЛЕЕМ! ??? ПОБЕДА БУДЕТ НАША! — Анжелика К. (@Mnogomama4170) June 21, 2021

Иван Бойцов: «Головин, Марио, Кузя топ. Дзюба, Джикия, Сафонов флоп».

Головин, Марио, Кузя топ. Дзюба, Джикия , Сафонов флоп — ???Иван Бойцов (@Ivan_Boyt) June 21, 2021

Dr Ingvar: «Да чет как-то не очень верится в команду, которая с первой минуты начала тянуть время в надежде на ничью. Больше полутайма вся команда на своей половинке, вы вообще на что надеялись?»

Да чот как-то не очень верится в команду, которая с первой минуты начала тянуть время в надежде на ничью. Больше полутайма вся команда на своей половинки, вы вообще на что надеялись? — Dr Ingvar? (@dr_ingvar) June 21, 2021

Тимур Тухватуллин: «Выпускайте Соболева... Дзюба не хочет играть».

Выпускайте Соболева... Дзюба не хочет играть ??? — Тимур Тухватуллин (@Tuhvatullin1988) June 21, 2021

Илья Павлов: «Ага, верим, что они не подведут и сыграют, как всегда. Чемоданы уже собраны».

Ага, верим что они не подведут и сыграют как всегда. Чемоданы уже собраны. — Илья Павлов (@nFxZvz5IfOwr0GH) June 21, 2021

Единственный гол на данный момент забил Миккель Дамсгор.