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«Мужики, родненькие, вы все можете!» Что пишут сборной России в перерыве матча с Данией

23:04
21 июня. Россия — Дания. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Россия — Дания. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пользователи соцсетей отреагировали на игру сборной России в матче Евро-2020 со сборной Дании. По ходу матча датчане ведут 1:0.

Анжелика К: «Мужики, родненькие, вы все можете! Мы в вас верим! Очень ждем голов! Парочку! Болеем! Победа будет наша!»

Иван Бойцов: «Головин, Марио, Кузя топ. Дзюба, Джикия, Сафонов флоп».

Dr Ingvar: «Да чет как-то не очень верится в команду, которая с первой минуты начала тянуть время в надежде на ничью. Больше полутайма вся команда на своей половинке, вы вообще на что надеялись?»

Тимур Тухватуллин: «Выпускайте Соболева... Дзюба не хочет играть».

Илья Павлов: «Ага, верим, что они не подведут и сыграют, как всегда. Чемоданы уже собраны».

Единственный гол на данный момент забил Миккель Дамсгор.

Россия — Дания

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