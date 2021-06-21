«Мужики, родненькие, вы все можете!» Что пишут сборной России в перерыве матча с Данией
Пользователи соцсетей отреагировали на игру сборной России в матче Евро-2020 со сборной Дании. По ходу матча датчане ведут 1:0.
Анжелика К: «Мужики, родненькие, вы все можете! Мы в вас верим! Очень ждем голов! Парочку! Болеем! Победа будет наша!»
Мужики, роднеькие, вы все можете! ? МЫ В ВАС ВЕРИМ! ?? Очень ждём голов! Парочку! ? БОЛЕЕМ! ??? ПОБЕДА БУДЕТ НАША!— Анжелика К. (@Mnogomama4170) June 21, 2021
Иван Бойцов: «Головин, Марио, Кузя топ. Дзюба, Джикия, Сафонов флоп».
Головин, Марио, Кузя топ. Дзюба, Джикия , Сафонов флоп— ???Иван Бойцов (@Ivan_Boyt) June 21, 2021
Dr Ingvar: «Да чет как-то не очень верится в команду, которая с первой минуты начала тянуть время в надежде на ничью. Больше полутайма вся команда на своей половинке, вы вообще на что надеялись?»
Да чот как-то не очень верится в команду, которая с первой минуты начала тянуть время в надежде на ничью. Больше полутайма вся команда на своей половинки, вы вообще на что надеялись?— Dr Ingvar? (@dr_ingvar) June 21, 2021
Тимур Тухватуллин: «Выпускайте Соболева... Дзюба не хочет играть».
Выпускайте Соболева... Дзюба не хочет играть ???— Тимур Тухватуллин (@Tuhvatullin1988) June 21, 2021
Илья Павлов: «Ага, верим, что они не подведут и сыграют, как всегда. Чемоданы уже собраны».
Ага, верим что они не подведут и сыграют как всегда. Чемоданы уже собраны.— Илья Павлов (@nFxZvz5IfOwr0GH) June 21, 2021
Единственный гол на данный момент забил Миккель Дамсгор.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю