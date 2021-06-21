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Сборная Дании забила России первым ударом в створ

23:02
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания. Фото Reuters
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания. Фото Reuters
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Форвард сборной Дании Миккель Дамсгор забил гол России на 38-й минуте матча группы B Евро-2020. Это был первый удар датчан в створ в данной игре.

Встреча проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».

После первого тайма игры команда Станислава Черчесова проигрывает сопернику со счетом 0:1.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал выпустить на поле форварда Александра Соболева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

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