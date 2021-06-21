Сборная Дании забила России первым ударом в створ
23:02
Форвард сборной Дании Миккель Дамсгор забил гол России на 38-й минуте матча группы B Евро-2020. Это был первый удар датчан в створ в данной игре.
Встреча проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
После первого тайма игры команда Станислава Черчесова проигрывает сопернику со счетом 0:1.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал выпустить на поле форварда Александра Соболева.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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