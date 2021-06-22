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Мостовой: «Ужасная игра сборной, забили гол благодаря судейской ошибке»

09:20
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды на чемпионате Европы-2020 от Дании (1:4).

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов (в&nbsp;центре) и&nbsp;футболисты после матча.Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер о сборной России на Евро-2020

«Мы получили целых четыре мяча в свои ворота, это никуда не годится. Сегодня мы увидели ужасную игру сборной. За исключением одного момента в штрафной соперника, мы ничего не создали. Забили гол благодаря судейской ошибке. Не знаю, куда смотрели судьи. На этом чемпионате уже не первая такая ошибка случается.

У нашей сборной полтора момента на всю игру, да и Дания толком нас не давила. Владение после первого тайма было почти равное. Мы пропустили гол от самого незаметного нападающего. Поульсен больше всех наговорил, а в первом тайме его фамилию лишь раз произнесли", — сказал Мостовой «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.

Россия — Дания

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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