Мостовой: «Ужасная игра сборной, забили гол благодаря судейской ошибке»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды на чемпионате Европы-2020 от Дании (1:4).

«Мы получили целых четыре мяча в свои ворота, это никуда не годится. Сегодня мы увидели ужасную игру сборной. За исключением одного момента в штрафной соперника, мы ничего не создали. Забили гол благодаря судейской ошибке. Не знаю, куда смотрели судьи. На этом чемпионате уже не первая такая ошибка случается.

У нашей сборной полтора момента на всю игру, да и Дания толком нас не давила. Владение после первого тайма было почти равное. Мы пропустили гол от самого незаметного нападающего. Поульсен больше всех наговорил, а в первом тайме его фамилию лишь раз произнесли", — сказал Мостовой «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступили и Финляндии, и Дании.