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Малафеев — о России на Евро-2020: «Мы ничего не можем сделать с командами уровня Бельгии»

09:10
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Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов (в&nbsp;центре) и&nbsp;футболисты после матча.Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер о сборной России на Евро-2020

«Результат нашей сборной — это определенно показатель уровня и качества российского футбола. Мы можем качественно играть с командами слабее нас, мы можем неплохо сопротивляться и бороться с равными нам командами, и ничего не можем сделать с командами уровня Бельгии и так далее. В нашем футболе определенно надо увеличивать конкретность чемпионатов, повышать борьбу за попадание в основной состав сборной, увеличивать количество игроков, выступающих в европейских чемпионатах, надо развиваться и двигаться вперед», — сказал Малафеев «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне потерпели крупные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победив лишь Финляндию со счетом 1:0.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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