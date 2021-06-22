Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Результат нашей сборной — это определенно показатель уровня и качества российского футбола. Мы можем качественно играть с командами слабее нас, мы можем неплохо сопротивляться и бороться с равными нам командами, и ничего не можем сделать с командами уровня Бельгии и так далее. В нашем футболе определенно надо увеличивать конкретность чемпионатов, повышать борьбу за попадание в основной состав сборной, увеличивать количество игроков, выступающих в европейских чемпионатах, надо развиваться и двигаться вперед», — сказал Малафеев «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне потерпели крупные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победив лишь Финляндию со счетом 1:0.