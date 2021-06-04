Черчесов прокомментировал совместную работу Головина и Миранчука на поле в составе сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как на поле взаимодействуют между собой полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук

«Жалко, что у нас времени часто нет. Саша у нас вообще полтора года не был в сборной. Миранчук тоже пропустил. И то время, которое мы здесь, используем для того, чтобы совместить двух игроков, которые многое умеют впереди, нестандартные вещи. Другое дело, как нам распределить роли, чтобы они оба выглядели качественно. Это наша хорошая головная боль, так и игроков, которые должны побольше друг с другом коммуницировать», — сказал Черчесов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Владислав Зимагулов)