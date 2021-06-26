Мехле поделился эмоциями после победы Дании над Уэльсом в 1/8 финала Евро
Защитник сборной Дании Йоаким Мехле высказался о победе команды над Уэльсом (4:0) в 1/8 финала Евро.
«Посмотрите, какую поддержку мы получили в Амстердаме. Просто сумасшедшую! Наша уверенность в себе и смелость — вот что мы должны сохранить. Мы не волнуемся по поводу того, с кем нам предстоит сыграть. Главное — это мы сами и наша игра», — цитирует Мехле официальный сайт УЕФА.
В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024478--wales-vs-denmark/
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