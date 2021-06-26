Датчане посвятили победу на Уэльсом Кристиану Эриксену

Сборная Дании одержала победу над Уэльсом со счетом 4:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Эту победу датчане посвятили партнеру по команде Кристиану Эриксену, который уже не может принять участие на Евро-2020.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.