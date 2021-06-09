Матыцин назвал задачу для сборной России на Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал задачу для сборной России на предстоящем Евро-2020.

«Задачи перед сборной на Евро-2020? Задача сборной — всегда побеждать. Выход из группы? Министерство спорта и РФС, конечно, ставит задачу выхода в следующую стадию турнира», — сказал Матыцин.

Ранее Матыцин рассказал о своих впечатлениях от посещения тренировки национальной команды.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Севастиан Терлецкий)