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Матыцин назвал задачу для сборной России на Евро-2020

12:02
Олег Матыцин. Фото AFP
Олег Матыцин. Фото AFP
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Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал задачу для сборной России на предстоящем Евро-2020.

«Задачи перед сборной на Евро-2020? Задача сборной — всегда побеждать. Выход из группы? Министерство спорта и РФС, конечно, ставит задачу выхода в следующую стадию турнира», — сказал Матыцин.

Ранее Матыцин рассказал о своих впечатлениях от посещения тренировки национальной команды.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Севастиан Терлецкий)

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