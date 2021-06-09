Матыцин назвал задачу для сборной России на Евро-2020
12:02
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал задачу для сборной России на предстоящем Евро-2020.
«Задачи перед сборной на Евро-2020? Задача сборной — всегда побеждать. Выход из группы? Министерство спорта и РФС, конечно, ставит задачу выхода в следующую стадию турнира», — сказал Матыцин.
Ранее Матыцин рассказал о своих впечатлениях от посещения тренировки национальной команды.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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