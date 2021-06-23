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Маршалл о матче Хорватия – Шотландия: «С результатом не поспоришь»

01:50
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Голкипер сборной Шотландии Дэвид Маршалл прокомментировал поражение от Хорватии (1:3) на Евро-2020.

«В игре всегда важны нюансы, но в данном случае с результатом не поспоришь, - цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 23 июня. - Тренер сказал нам, что это лишь начало пути, и скоро мы соберемся снова, чтобы попробовать квалифицироваться на чемпионат мира. Теперь у нас есть турнирный опыт, и это делает нас сильнее как коллектив».

Шотландия с одним очком заняла последнее место в группе D и покинула турнир. У хорватов четыре очка, они заняли второе место и вышли в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/

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