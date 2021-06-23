Далич поблагодарил болельщиков сборной Хорватии за поддержку
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча Евро-2020 с Шотландией (3:1) выразил благодарность болельщикам.
«Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал, — цитирует Далича официальный сайт УЕФА 23 июня. — Вы даете нам силы и сможете нами гордиться. Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны».
Шотландия с одним очком заняла последнее место в группе D и покинула турнир. У хорватов четыре очка, они заняли второе место и вышли в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/
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