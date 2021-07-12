Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Манчини — о победе в финале Евро: «Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир»

02:35
Теги:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после победы в финале Евро-2020 отметил сильное выступление англичан на турнире.

«То, что все это возможно, в определенные моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!» - цитирует Манчини сайт УЕФА.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 2444
Все опросы
Какое количество сборных оптимально для финальных турниров Евро?
24, как есть
30.5%
16, как было
54.6%
32, как может быть
14.9%
Обсудить опрос

Читайте также

Он едет в Рим! Италия — чемпион Европы после суперразвязки финала с Англией!
Буффон прокомментировал победу сборной Италии на Евро-2020
Дастин Порье — Конор Макргегор: обзор боя UFC 264
«Муж в семье». Кто она — жена Дастина Порье, показавшая Конору Макгрегору средний палец
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года