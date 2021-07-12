Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после победы в финале Евро-2020 отметил сильное выступление англичан на турнире.

«То, что все это возможно, в определенные моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!» - цитирует Манчини сайт УЕФА.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.

Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988).